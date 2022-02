Wer wäre eigentlich ihr Traumtyp? Julia Weinhäupl (22) nimmt derzeit an der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel teil und versucht, sich den begehrten Titel zu holen. Bislang schlug sie sich auch sehr gut und konnte die Chefjurorin Heidi Klum (48) von sich überzeugen. Doch wie sieht es eigentlich in ihrem Privatleben aus? Nun plauderte Julia ein paar Details zu ihrem Liebesleben aus!

In einer Fragerunde auf Instagram erkundigte sich ein Fan bei der 22-Jährigen, ob sie einen Freund hat. "Das will ich lieber privat halten", antwortete Julia knapp und wollte darauf nicht weiter eingehen. Doch sie gab zumindest noch einen kleinen Hinweis darauf, womit ein potenzieller Freund bei ihr punkten kann: "Aber ich kann euch sagen, dass ich ältere Männer anziehender finde!"

Ihre Follower ließen nicht locker und wollten genauer wissen, auf welchen Typ Mann die gelernte Kosmetikerin abgesehen vom Alter außerdem steht. Daraufhin teilte Julia ein Foto eines Mannes und schrieb dazu: "Er hier." Das Bild macht deutlich: Sie steht auf dunkelhaarige Typen mit Wuschelhaaren, Dreitagebart und Tattoos!

ProSieben/Rankin Eines der Plakate für die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

ProSieben / Richard Hübner Julia, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / juwel_2000 Julia Weinhäupl, GNTM-Kandidatin 2022

