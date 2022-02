Früh übt sich! Vor zwei Monaten wurden Dagi Bee (27) und ihr Mann Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohnemann Nelio hält seine Eltern seitdem ordentlich auf Trab. Im Netz teilt die YouTube-Bekanntheit fast täglich Updates in Form von putzigen Schnappschüssen oder Videos aus ihrem Mama-Alltag. Wenige Wochen nach der Geburt gibt die Influencerin ihrem Sohn offenbar schon ein wenig Unterricht. Dagi offenbarte nun, dass sie ihren Nelio mit drei Sprachen großzieht!

In ihrer Instagram-Story konnten ihre Follower ihr jetzt zehn Fragen stellen. Eine lautete: "Werdet ihr mit Nelio Polnisch und Russisch sprechen?" Darauf antwortete Dagi: "Ja! Ich spreche mit ihm Deutsch. Eugen redet mit ihm Deutsch und Russisch. Meine Mama spricht mit ihm Polnisch." Augenscheinlich ist es der blonden Influencerin sehr wichtig, dass ihr Sohnemann schon früh lernt, wo seine Wurzeln liegen. Außerdem verriet Dagi in der Fragerunde, wie sich der Kleine in der Nacht so macht.

"Er wacht dreimal in der Nacht auf. Schläft dann aber von 22 bis 10 Uhr mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger", schrieb sie dazu. Doch besonders ihr Gatte Eugen wisse, was zu tun ist, wenn Nelio schreit, erklärte Dagi. "Aber Mamis Brust ist und bleibt die beste Beruhigung", stellte Dagi abschließend klar.

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee mit Söhnchen Nelio

Anzeige

dagibee / Instagram Die YouTuberin Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Februar 2022

Anzeige

dagibee / Instagram-Story YouTube-Star Dagi Bee mit Söhnchen Nelio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de