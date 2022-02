Davon können viele Fans von Prinz Harry (37) nur träumen! Seit 2020 lebt der Sohn von Prinz Charles (73) zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (40) in ihrer Wahlheimat, den USA. Dort fand gestern die bereits 56. Austragung vom Super Bowl statt und Harry war mit seiner Cousine Prinzessin Eugenie (31) live dabei. Harrys Stadion-Besuch nutzte die Sängerin Mickey Guyton (38) gleich mal für einen Schnappschuss mit ihm aus!

Die Musikerin hatte mit ihrer Performance der US-amerikanischen Nationalhymne bei dem berühmt-berüchtigten sportlichen Event die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Doch auch sie selbst hatte abseits der Bühne ihren ganz persönlichen Fan-Moment. Denn Mickey traf Harry höchstpersönlich, welcher mit ihr ganz lässig für ein Instagram-Selfie posierte. "Ich habe Prinz Harry getroffen. Er war so lieb. Ich habe sogar in meinem roten Trainingsanzug einen Knicks gemacht", schrieb sie sichtlich glücklich darüber. Im Netz begeisterte Mickey mit der Aufnahme.

Ihre Fans freuten sich für die amerikanische Musikerin – etwas eifersüchtig waren sie aber auch. "Oh mein Gott! Ich bin so neidisch auf dich", kommentierte einer ihrer Follower ehrlich. Mit ihrem gefühlvollen Auftritt beim Super Bowl war für Mickey ein großer Traum in Erfüllung gegangen und durch ihr Treffen mit einem echten Royal bestimmt auch noch ein weiterer.

mickeyguyton / Instagram Mickey Guyton im Stadion des 56. Super Bowls im Februar 2022

Getty Images Prinz Harry in New York im September 2021

mickeyguyton / Instagram Die Sängerin Mickey Guyton im Oktober 2021

