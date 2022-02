Sie verrät ein großes Detail ihrer Beziehung! Leni Klum (17) macht kein Geheimnis daraus, dass es einen Boy an ihrer Seite gibt: In den sozialen Netzwerken und auch auf so manchem roten Teppich konnten ihre Fans ihren Freund Aris Rachevsky bereits begutachten. Doch über eine Frage konnten die Follower des Models bislang nur mutmaßen: Wie lange sind Leni und Aris eigentlich schon zusammen? Jetzt klärte die Beauty alle auf!

Auf Instagram postete die 17-Jährige nämlich ein Foto, das sie mit ihrem Liebsten beim Kuscheln auf der Couch zeigt. Darunter schrieb die Tochter von Heidi Klum (48) eine schlichte Caption, die jedoch eine spannende Info enthält: ”Mein dritter Valentinstag mit dir!” Demnach müssen Leni und Aris am 14. Februar 2020 bereits ein Paar gewesen sein – sie sind also schon mindestens zwei Jahre zusammen.

Lenis Fans freuten sich überschwänglich über das süße Turtel-Pic von den beiden. ”Ihr seht toll aus und seid ein wirklich schönes Paar”, schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Getty Images Leni Klum auf Capri, Italien

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrem Freund Aris Rachevsky im Februar 2022

SIPA PRESS / ActionPress Leni Klum im August 2021 in Venedig

