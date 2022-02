Ist Paris Jackson (23) wieder in festen Händen? Die Tochter von Michael Jackson (✝50) sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Nach ihrer Beziehung zu Gabriel Glenn wurde über mögliche Romanzen zu Cara Delevingne (29) oder Ashley Benson (32) spekuliert. Jetzt macht das Model erneut auf sich aufmerksam – Paris verbrachte den Valentinstag Hand in Hand mit einem echten Hottie!

Aktuelle Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die 23-Jährige am Montag offenbar bei einem romantischen Date. In Begleitung des Musikers Michael Bradley genoss die Beauty den Abend im angesagten Restaurant Craig's in West Hollywood. Das Duo schlenderte Hand in Hand in das Lokal und wirkte auch sonst sehr vertraut – sind die beiden etwa ein Pärchen?

Auch in Paris' Instagram-Story tauchte der Künstler am Valentinsabend noch auf. Zu einem gemeinsamen Selfie schrieb die Kalifornierin nur knapp, aber dennoch verdächtig: "Alles Gute zum Valentinstag!" Was meint ihr: Sind die zwei ein Pärchen? Stimmt unten ab.

Getty Images Paris Jackson, Sängerin

Getty Images Paris Jackson, People's Choice Awards 2021

Instagram / parisjackson Michael Bradley und Paris Jackson am Valentinstag 2022

