David Foster (72) schwärmt von seinem späten Vaterglück. Der Musiker hat aus seinen früheren Ehen bereits fünf erwachsene Töchter. Seit 2019 ist er mit Sängerin Katharine McPhee (37) verheiratet – die satte 35 Jahre jünger ist als er. Im vergangenen Jahr überraschten die beiden ihre Fans dann mit einer süßen Nachricht: Sie sind Eltern des kleinen Rennie David geworden. Mit über 70 noch einmal die Vaterpflichten zu übernehmen, sieht David allerdings nicht als Problem, ganz im Gegenteil.

Gegenüber People schwärmt der gebürtige Kanadier sogar davon, in seinem Alter noch mal ein Kind großzuziehen: "Es ist so ein Klischee, zu sagen 'Jetzt habe ich mehr Zeit', aber so ist es. Ich habe mehr Zeit. Ohne irgendwelche Überlegungen zu meinen anderen Kindern anzustellen, die ich alle gleichermaßen liebe, genauso sehr wie meinen Sohn." Als Davids älteste Tochter zur Welt kam, war der inzwischen sechsfache Vater gerade einmal 20 Jahre alt.

David und seine Frau müssen für ihre Liebe viel Kritik einstecken. Doch der "The Best Of Me"-Interpret sieht den Altersunterschied gelassen. "Es gibt so viele Dinge, die eine Ehe zerstören können. Der Altersunterschied ist nur eines davon. Es gibt so viele Sachen, die schiefgehen können. Ich glaube, wir machen das schon ganz gut", ist David sich sicher.

Getty Images David Foster und Katharine McPhee im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / katharinefoster Katharine McPhee mit ihrem Sohn Rennie David

Getty Images David Foster und Katharine McPhee bei der Breakthrough-Prize-Zeremonie im Nasa Ames Research Center

