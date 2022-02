Bei Cathy Hummels (34) sitzt der Schock tief! Die Moderatorin verbrachte die letzten Wochen in Thailand, um dort die neue Staffel von Kampf der Realitystars abzudrehen. Kurz vor ihrem Abflug nach Drehende wurde die Frau von Mats Hummels (33) allerdings brutal überfallen. Der Täter hatte sogar mehrmals auf sein Opfer eingeschlagen. In den sozialen Medien erzählte Cathy nun, dass sie deswegen immer noch Schmerzen hat!

In ihrer Instagram-Story verriet die Beauty, dass sie weiterhin mit den Folgen des Überfalls zu kämpfen habe. Die 34-Jährige ist gerade mit ihrem Söhnchen Ludwig in Dubai – und schenkte sich selbst zum Valentinstag eine Massage. Allerdings war das wohl aufgrund ihrer Verletzungen nicht so ohne Weiteres möglich: "Ich muss nur, um ehrlich zu sein, sehr vorsichtig sein, weil mir mein Nacken und auch meine Rippen von dem Überfall noch sehr weh tun." Allerdings wollte sich die Moderatorin diese kleine Auszeit nicht nehmen lassen und plante kurzerhand um: "Aber man kann sich auch die Füße und den Kopf massieren lassen."

Nach dem schlimmen Vorfall in Thailand genießt Cathy ihre Zeit mit Sohn Ludwig nun umso mehr – und widmete ihm passend zum Tag der Liebe eine zuckersüße Liebeserklärung im Netz: "Zum Glücklichsein braucht man keinen Mann (in meinem Fall hier), keine Rosen und auch keine Geschenke."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2022

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im Dezember 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels (r.) mit ihrem Sohn Ludwig im Februar 2022

