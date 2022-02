Bereut Nick Cannon (41) jetzt etwa ein Liebes-Aus? Der US-amerikanische Komiker und Musiker war von 2008 bis 2016 mit der Popdiva Mariah Carey (51) verheiratet: Gemeinsam bekamen die mittlerweile geschiedenen Eheleute sogar die Zwillinge Moroccan (10) und Monroe (10). Eigentlich sollen sich die Eltern nach der Trennung heute wieder gut verstehen. Will Nick seine Ex-Frau Mariah rund sechs Jahre nach der Scheidung etwa sogar zurück? Zumindest deutet er das jetzt in einem neuen Song an...

Nick veröffentlichte jüngst seine neue Single "Alone" – und in dem Musikstück macht der 41-Jährige so einige Anspielungen auf seine Ex. Beispielsweise sampelte er Mariahs Song "Alone in Love". Aber auch die Lyrics stecken voller Andeutungen. Übersetzt singt der Comedian unter anderem: "Ich sage, es ist okay, obwohl ich weiß, dass ich es vermisse. Ich würde alles eintauschen, wenn ich dich dafür zurückhaben könnte. Wenn ich doch nur dahin zurückgehen könnte, wo wir angefangen haben."

Mariah dürfte an einer Liebes-Reunion aber wohl eher weniger Interesse haben – die "Touch My Body"-Interpretin ist inzwischen nämlich mit ihrem ehemaligen Tänzer Bryan Tanaka (38) zusammen. Aufgrund der Kids ist Nick aber trotzdem ein Teil ihres Lebens. "Nick spielt eine große Rolle im Leben von Monroe and Moroccan und er ist ein guter Vater", berichtete ein Insider gegenüber HollywoodLife.

Getty Images Nick Cannon im Oktober 2019 in Beverly Hills

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrem Freund Bryan Tanaka

