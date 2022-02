Paulina Ljubas (25) hat große Pläne! Nach dem ganzen Drama bei Temptation Island V.I.P. mit ihrem Ex Henrik Stoltenberg ist die Beauty inzwischen wieder glücklich vergeben – nämlich an den Reality-TV-Beau Yasin Mohamed (30). Erst vor wenigen Wochen machten die beiden ihre Liebe mit einem Turtelvideo offiziell. Jetzt plant die Schönheit schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Paulina möchte mit Yasin unter einem Dach wohnen!

Und das offenbar am besten so schnell wie möglich. Auf die Frage eines Instagram-Followers, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass sie und Yasin dieses Jahr noch zusammenziehen werden, antwortete Paulina mit einhundert Prozent. "Eine Fernbeziehung kommt für uns beide nicht infrage", stellte die Influencerin klar. Die Entfernung zwischen Yasins Heimat München und Paulinas Wohnort in Nordrhein-Westfalen soll also schon bald Geschichte sein.

Zweifel, dass es nach einem Zusammenziehen zwischen den beiden kriseln könnte, hat Paulina absolut nicht – sie sehe eine gemeinsame Wohnung sogar ziemlich als praktisch an: "Da wir sowieso die ganze Zeit zusammen sind, lohnt es sich nicht, für zwei Wohnungen zu bezahlen", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de