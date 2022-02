Es nimmt kein Ende! Alec Baldwin (63) hatte im Oktober letzten Jahres aus Versehen die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am Set des Films "Rust" erschossen. Der Regisseur, Joel Souza (48), wurde bei der Tragödie an der Schulter verletzt. Doch das Unglück könnte für Alec nun weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen: Halynas Familie verklagt den Schauspieler auf Schadensersatz. Dieser reagierte jetzt auf die Klage mit einer Videobotschaft in den sozialen Medien!

Auf Instagram teilte Alec ein Video, in dem eine bunt leuchtende Wandbeschriftung mit den Worten "Alles wird gut" zu sehen ist - als Reaktion auf die Klage von Halynas Ehemann und ihrem Sohn. Der Anwalt der Familie erklärte, dass das fahrlässige Verhalten von Alec und anderen Produktionsmitgliedern dazu geführt habe, dass die Kamerafrau sterben musste. Durch Kosteneinsparungen hätten die Verantwortlichen das Unglück forciert. Die Angehörigen der Getöteten fordern nun eine finanzielle Entschädigung in nicht genau genannter Höhe.

Das ist allerdings nicht die einzige Klage, mit der sich Alecs Anwälte beschäftigen müssen. Bereits vor einigen Monaten reichten zwei Mitarbeiter des Films rechtliche Schritt gegen den Schauspieler und die Produktion ein. Es bleibt also abzuwarten, ob noch weitere Klagen folgen werden.

Anzeige

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im Oktober 2021 in New York

Anzeige

Getty Images Sicherheitskräfte am Eingang zur Bonanza Creek Ranch beim Film "Rust"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de