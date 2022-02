Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Katie Price (43) hat bereits fünf wundervolle Kinder zur Welt gebracht. Besonders Töchterchen Princess Tiaamii (14) könnte der Influencerin wie aus dem Gesicht geschnitten sein – da sind sich jedenfalls die Fans mehr als einig! Das beweist die hübsche Blondine nun auch wieder mit aktuellen Schnappschüssen. Hier wirkt Princess Tiaamii dazu noch sehr reif für ihr Alter!

In einer Instagram-Story ist das junge Küken gemeinsam mit ihrer 18 Jahre älteren Tante Sophie zu sehen. Katie Price hatte das süße Foto auf ihrem Account geteilt und schrieb dazu "Ich liebe euch". Princess Tiaamii präsentierte sich auf dem Selfie mit ihrer natürlichen Lockenpracht sowie einem lupenreinen Make-up. Und auch auf einem gemeinsamen Foto mit ihrer Mutter, das ebenfalls in einer Story zu sehen war, strahlte die Schülerin in ebendiesem Look. Der Teenager ist offenbar bereits zu einer stattlichen jungen Frau herangewachsen!

Wenn es nach Mama Katie geht, ist die Planung in Sachen Nachwuchs aber noch lange nicht abgeschlossen: Die 43-Jährige möchte nämlich sehnlichst noch ein sechstes Kind zur Welt bringen! Das britische Model will den Kinderwunsch wohl baldmöglichst realisieren. "Das Baby in diesem Jahr, hoffentlich das Baby", verriet sie gegenüber The Sun bezüglich ihrer Pläne für 2022.

Anzeige

Instagram / katieprice Princess Tiaamii, Tochter von Katie Price, mit ihrer Tante Sophie

Anzeige

Instagram / katieprice Princess Tiaamii und ihre Mutter Katie Price

Anzeige

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler mit Princess Tiaamii und Junior im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de