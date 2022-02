John Legend (43) verzichtet im Namen der Liebe! Seit 2013 ist der erfolgreiche Musiker mit Chrissy Teigen (36) verheiratet und hat mit dem Model zwei Kinder. Gemeinsam ging das Paar bereits durch Höhen und Tiefen – unter anderem wegen des Kampfes der Beauty gegen ihr Alkoholproblem. Seit vergangenem Sommer ist die Moderatorin nun trocken und inspiriert mit der Abstinenz auch ihren Mann: John will seinen Konsum nun ebenfalls reduzieren!

Im Interview mit People sprach der "All of me"-Interpret über seine abendliche Routine. Ganz offen erklärte er, sich vor dem Schlafen früher gerne ein Glas Wein genehmigt zu haben – das habe sich seit Chrissys Schritt zur Nüchternheit aber geändert: "Ich versuche definitiv, weniger zu trinken. [...] Chrissy ist seit sechs Monaten trocken und ich bin sehr stolz auf sie!" Er selbst sei sich ebenfalls bewusst, dass der Alkohol eine negative Auswirkung auf ihn habe.

Chrissy selbst versicherte erst vor wenigen Wochen, wie gut es ihr ohne Alkohol inzwischen geht. In einem ehrlichen Statement erklärte sie, auch kein Bedürfnis nach Wein und Co. gehabt zu haben und sich nun stattdessen an mehr Energie und weniger Angstzuständen zu erfreuen.

Anzeige

MEGA John Legend bei der "Space Jam: A New Legacy"-Premiere im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Model Chrissy Teigen und Sänger John Legend

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de