Sie begibt sich bald auf ungewohntes Terrain! In wenigen Tagen ist es endlich wieder so weit: 14 Promis werden das Tanzparkett von Let's Dance unsicher machen. Am Freitag startet die große Kennenlernshow, in denen den VIPs jeweils ein Profitänzer zugeteilt wird. Vor dem Start ist wohl vor allem Moderatorin Sarah Mangione (31) ziemlich nervös. Trotz geringer Tanzerfahrung will Sarah die "Let's Dance"-Bühne ab Freitag zum Beben bringen!

Die 31-Jährige wusste schon früh, dass sie vor die Kamera will – und dieser Traum hat sich auch erfüllt. Ihre Moderationskarriere startete Sarah vor sieben Jahren und moderierte unter anderem schon Backstage für Schlag den Raab oder arbeitete als Reporterin für "Luke! Die Woche und ich". 2019 ergatterte sie dann in "Herz über Kopf" ihre erste Hauptrolle in einer Serie und ist seitdem aus dem TV-Business nicht mehr wegzudenken. Mit Tanzen hatte sie bisher aber noch nicht viel am Hut. "Ich bin normalerweise nicht so die Tanzmaus. Ich bin normalerweise die, die am Rand steht und Jacken und Taschen hält", verrät die 31-Jährige gegenüber RTL.

Doch das wird Sarah nicht davon abhalten, ihr Bestes auf der Bühne zu geben – vor allem, weil sie mit "Let's Dance" aufgewachsen ist. "Ich kann mich an keinen Freitag erinnern, an dem meine Eltern in meiner Teenager-Zeit nicht 'Let's Dance' geguckt haben. [...] Ich freue mich so, so sehr – vor allem auf die stolzen Augen meiner Eltern, wenn sie ihre Kleine über das Tanzparkett schwofen sehen und auf die riesengroße Herausforderung für mich", betont das TV-Gesicht.

