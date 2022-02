Läuten für ihn noch mal die Hochzeitsglocken? Erst vor wenigen Wochen gab Sky du Mont (74) bekannt, dass es nach seiner Scheidung von Mirja (46) im Jahr 2017 nun eine neue Frau in seinem Leben gibt: Er ist mit der 52-jährigen Alexandra liiert. In ihr scheint der Schauspieler sein neues Glück gefunden zu haben, denn auf Pärchenfotos sieht man die beiden immer verliebt lächeln. Jetzt verriet Sky aber, dass er Alexandra dennoch nicht heiraten will.

Mit Bunte sprach er über seine Zukunftspläne und fand deutliche Worte. "Auf gar keinen Fall!", antworte der "Der Schuh des Manitu"-Darsteller auf die Frage nach einer erneuten Hochzeit. "Ich war ja leider mehrmals verheiratet. Das war nie mein Lebensplan", gab er zu. Heute wisse Sky aber, warum er sich so oft gebunden habe: "Ich habe immer eine Familie gesucht." Er sei eben ein Beziehungsmensch und glaube deshalb trotz seiner drei gescheiterten Ehen noch an die Liebe.

Mit der neuen Partnerin an seiner Seite habe für Sky auch ein neuer Lebensabschnitt begonnen. "Ich mache jetzt nur noch Dinge, die ich machen will", erklärte er. Das sei ein sehr schönes Gefühl, denn dadurch fühle er sich unglaublich frei. "Ich bin so glücklich wie noch nie!", stellte der 74-Jährige dankbar fest.

Getty Images Schauspieler Sky du Mont

Instagram / __ghostwriter____ Sky du Mont mit seiner Partnerin Alexandra im Januar 2022

PeterTimm Mirja und Sky du Mont 2016

