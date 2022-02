Zsolt Sándor Cseke (34) stellt sich einer neuen Herausforderung in seinem Leben! Neben den bereits bekannten Profitänzerinnen und -tänzern wie Ekaterina Leonova (34), Valentin Lusin (34) und Co. dürfen sich Zuschauer in der kommenden Let's Dance-Staffel auch auf ein neues Gesicht freuen. Der gebürtige Rumäne Zsolt beehrt die beliebte Tanzshow. Im Promiflash-Interview plauderte er über die große Aufgabe, die ihm bevorsteht und betonte: Er fühlt sich geehrt, jetzt ein Teil von "Let's Dance" zu sein!

"Für mich ist 'Let's Dance' die beste und spannendste Show im Fernsehen. Ich habe schon immer gedacht, dass es mega wäre, bei diesem Format als Profitänzer mit einem Promi auf dem Parkett live zu tanzen", schwärmte Zsolt von der Sendung gegenüber Promiflash. Der 34-Jährige weiß: Die neue Erfahrung wird auch viele Herausforderungen mit sich bringen. Dennoch freue sich der Freund von Malika Dzumaev darauf.

Doch wen wird Zsolt ab dem 18. Februar das Tanzen lehren? Eine bestimmte Favoritin unter den prominenten Damen hat der Profitänzer nicht. "Alle Prominenten sind sehr sympathisch und interessant. Von der Größe her gibt es einige Damen, die perfekt zu mir passen würden", meinte Zsolt. Welche V.I.P.-Lady würde eurer Meinung nach am besten zu ihm passen? Stimmt unten ab.

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev im Juni 2021

RTL Die "Let's Dance"-Kandidaten 2022

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev in der Ukraine

