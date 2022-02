Sie spricht jetzt ehrlich über ihr Ehe-Aus! Die Schauspieler Zoe Kravitz (33) und Karl Glusman heirateten im Juni 2019 in Paris. Keine zwei Jahre später trennte sich die Schauspielerin aber überraschend von ihrem Ehemann. Mittlerweile ist das ehemalige Paar geschieden und Zoe hat mit Channing Tatum (41) einen neuen Partner an ihrer Seite. In einem Interview sprach sie nun offen über die Gründe für die Trennung von ihrem Ex!

Im Interview mit Elle sprach die Beauty darüber, warum sie sie nach so kurzer Zeit von Karl trennte und sich scheiden ließ: "Karl ist ein unglaublicher Mann. Es geht wirklich weniger um ihn. Vielmehr geht es darum, dass ich lerne, mir Fragen darüber zu stellen, wer ich bin und auch noch lerne, wer ich bin. Und das ist okay. Das ist die Reise, auf der ich gerade bin." Trotz ihres turbulenten Liebeslebens sei die 33-Jährige aber nun an einem Punkt angekommen, an dem sie mit sich im Reinen ist und auch weiß, was sie vom Leben möchte.

Auf ihren aktuellen Beziehungsstatus angesprochen antwortete die Beauty kryptisch: "Ich bin glücklich. Ich bin optimistisch, was das Leben angeht und ich denke, das geht Hand in Hand mit der Liebe." Zoe und ihr Liebster Channing halten ihre Beziehung so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Zoe Kravitz, Schauspielerin

Getty Images Zoe Kravitz im Mai 2019

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Zoe Kravitz an Halloween 2021

