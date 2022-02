Am vergangenen Sonntag war in Los Angeles Feierstimmung angesagt: Die Los Angeles Rams gewannen beim Super Bowl 23 zu 20 gegen die Cincinnati Bengals und holten sich somit die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe. Dieses Sport-Spektakel ließ sich natürlich auch die Promiwelt nicht entgehen. In den Zuschauerrängen tummelten sich einige berühmte Gesichter. Für einen der Stars gab es am Ende sogar eine besondere Überraschung: Prinz Harry (37) durfte die Super-Bowl-Trophäe halten.

Der britische Royal und seine Cousine Prinzessin Eugenie (31) schauten sich den Super Bowl live im Stadion an. Nach dem Spiel wurde der 37-Jährige offenbar noch in die Umkleidekabine der Los Angeles Rams eingeladen. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Football-Teams wurden nun nämlich einige Schnappschüsse gepostet, auf denen Harry die Vince-Lombardi-Trophäe nicht nur in den Händen hält, sondern auch genauestens begutachtet. "Wir fühlen uns wie Könige", heißt es zu den Fotos.

Dass Harry bei seinem Super-Bowl-Besuch offenbar ein beliebtes Fotomotiv war, bewies auch Mickey Guyton (38). Die Sängerin performte in diesem Jahr vor dem Super-Bowl-Spiel die US-amerikanische Nationalhymne. Abseits des Spielfeldes konnte sie aber auch ein Foto mit dem Prinzen ergattern.

Prinz Harry, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice bei den Olympischen Spielen, 2012

Prinz Harry beim Super Bowl 2022

Prinz Harry und Mickey Guyton beim Super Bowl im Februar 2022

