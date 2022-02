Kanye West (44) genießt die Zeit mit seinen Kids! Der Rapper und seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) wollten sich nach ihrer Trennung im Februar 2021 weiterhin gemeinsam um ihre vier Kinder kümmern. Doch das Co-Parenting funktioniert offenbar nicht wirklich. Immer wieder gerät das einstige Traumpaar aneinander: Der Musiker warf seiner Ex sogar vor, ihn absichtlich nicht zum Geburtstag seiner Tochter Chicago (4) eingeladen zu haben. Doch nun verbrachte Kanye endlich wieder Zeit mit seinem Nachwuchs: Er war mit North (8) und Saint (6) beim Super Bowl!

Paparazzi lichteten den 44-Jährigen gemeinsam mit seinen zwei ältesten Kindern bei dem Mega-Event ab. Auf den Bildern sitzen North und Saint neben ihm – und verfolgen dabei gespannt das NFL-Spiel zwischen den Cincinniati Bengals und den Los Angeles Rams. Dabei verdeckt der gebürtige US-Amerikaner sein Gesicht auf den Fotos zeitweise mit einer schwarzen Sturmhaube. Auf seinem Instagram-Account hielt Kanye, der sich seit Kurzem auch Ye nennt, ebenfalls ein paar Eindrücke fest: Er postete ein Video, in dem seine Kids zu sehen sind. "Wir haben gute Plätze, nicht wahr, Northi?", richtete er die Worte in dem Clip an seine Älteste.

Erst wenige Stunden zuvor hatte der "Praise God"-Interpret im Netz noch heftig gegen Pete Davidson (28), den neuen Freund seiner Noch-Ehefrau, gewettert. Er veröffentlichte einige Fotos von dem Saturday Night Live-Star – und lästerte dabei heftig über ihn. "Schaut euch diesen Idioten an", schrieb Kanye unter eines der Postings.

Getty Images Rapper Kanye West mit seinen Kindern North und Saint beim Super Bowl 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Getty Images Pete Davidson, Comedian

