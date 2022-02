Gibt es einen ganz bestimmten Grund für das Bachelor-Aus von Susanna Bouchain? Die Podcasterin schien von Beginn an auf der Favoritenliste von Dominik Stuckmann (30) zu stehen. Auch wenn sie kein Einzeldate mit dem gebürtigen Frankfurter hatte, pickte er sie immer wieder für ausführliche Gespräche in der Nacht der Rosen raus. In Woche vier gab es allerdings keine Schnittblume für Susanna. Liegt das etwa daran, dass sie Dominik von ihrem sexuellen Interesse an Frauen erzählt hatte?

Promiflash wollte von der 27-Jährigen wissen, ob die Offenbarung ihrer Bisexualität womöglich ausschlaggebend für ihren Rauswurf gewesen sein könnte. "Nein! Auch wenn ich in der Woche gegangen bin, denke ich nicht, dass das der Grund dafür war. In unserem Gespräch hat er mir Fragen gestellt und versucht, meine Ansichten nachzuvollziehen", stellte sie klar. Die Hamburgerin habe vielmehr die Vermutung, dass sie und Dominik sich gegenseitig in die Friendzone gesteckt hatten. "In den paar Gesprächen, die wir hatten, habe ich keine romantischen Gefühle aufbauen können", erklärte Susanna.

Ob die beiden einfach nicht zueinander gepasst haben oder die Konkurrenz zu groß war? Die Social Media Managerin ist sich nicht ganz sicher. "Bei so vielen tollen Frauen kann man nicht allen gerecht werden und muss Favoriten setzen – ich denke, dass ich nicht dazu gehört habe, aber wir trotzdem auf Sympathie-Ebene ganz gut gevibed haben", erinnerte sie sich.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor

Anzeige

Der Bachelor, RTL Anna, Bobette, Dominik, Chiara, Christina Aurora, Susanna und Nele bei einem Bachelor-Date

Anzeige

Der Bachelor, RTL Bachelor-Kandidatin Susanna Bouchain beim ersten Aufeinandertreffen mit Dominik Stuckmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de