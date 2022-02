Morgen ist es endlich wieder so weit: Die 15. Staffel von Let's Dance geht an den Start! Den Auftakt zu der beliebten Tanzshow zelebrieren die insgesamt 14 prominenten Kandidaten in der großen Kennenlernshow, in der ihnen dann jeweils ein Profitänzer zugeteilt wird. Unter den VIPs ist auch der GZSZ-Star Timur Ülker (32) – und der Schauspieler wagt sich zudem aus einem ganz besonderen Grund aufs Tanzparkett: Timur will den "Let's Dance"-Pokal nämlich für seine Mutter mit nach Hause nehmen!

Aber Timurs Mutter ist garantiert schon jetzt superstolz auf ihren Sohn, denn der 32-Jährige hat in seinem Leben schon so manches erreicht: Bevor der gebürtige Hamburger als Schauspieler Fuß fasste, startete er als Musiker durch. Außerdem stand er schon für einige große Projekte vor der Kamera. Unter anderem war er zwei Jahre lang Teil von Köln 50667, und seit 2018 spielt er eine Hauptrolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die nächste große Herausforderung heißt jetzt aber erst einmal "Let's Dance" – und damit wolle er seine Mama dann noch ein bisschen stolzer machen. "Seit vielen Staffeln schon vergeht kein Jahr, in dem mich meine Mutter nicht fragt, wann ich denn endlich bei 'Let's Dance' mitmache", berichtete er und betonte: "Denn sie ist noch ein viel größerer 'Let's Dance'-Fan als ich."

Aber hat sich Timur eigentlich schon einen Schlachtplan zurechtgelegt, um seiner Mutter dann auch wirklich den Pokal überreichen zu können? "Ich werde einfach alles in meiner Macht Stehende dafür tun und mit jeder Faser meines Körpers dafür kämpfen, besser zu werden und immer wieder was dazuzulernen", erklärte der 32-Jährige. Er hoffe, die Jury auf diesem Weg überzeugen zu können.

RTL Timur Ülker, GZSZ-Darsteller

ActionPress Timur Ülker, "Let's Dance"-Kandidat 2022

RTL / Sebastian Geyer Timur Ülker in "Nihat – Alles auf Anfang"

