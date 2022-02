Die Beziehung von Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn ist offenbar nicht am Ende! Am Mittwochabend machte überraschend die Nachricht die Runde, dass das Sommerhaus der Stars-Paar das gemeinsame Haus nicht mehr zusammen bewohnt. Mike ist ausgezogen, weil er Abstand brauche. Viele Fans vermuten deshalb: Die Liebe der beiden habe keine Zukunft mehr. Mike betonte jetzt allerdings: Sein Auszug bedeute noch lange nicht, dass die Beziehung gescheitert sei.

"Michelle und ich sind immer noch zusammen", stellte der einstige Temptation Island-Verführer in seiner Instagram-Story klar. Ihn ärgert es ganz besonders, dass einige Hater sich im Netz über die räumliche Trennung erleichtert gezeigt und sogar gejubelt haben. Das Ganze weiter auszuführen oder sich zu rechtfertigen – darauf habe Mike "keinen Bock". Was er aber loswerden wollte: "Wir sind zusammen. Und den Unterschied zwischen räumlicher Trennung und richtiger Trennung – den klären wir an einer anderen Stelle auf."

Im Gespräch mit Bild hatte der TV-Star seinen Auszug bei Michelle ebenfalls thematisiert und angedeutet, dass deren Verhalten ausschlaggebend für seinen Auszug gewesen sei. "So, wie es momentan läuft, kann und will ich nicht mehr. Michelle macht mir dauernd Vorwürfe. Egal, was ich tue, es ist falsch. So funktioniert für mich keine Beziehung", jammerte er.

RTL Mike Cees-Monballijn

RTL / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars"

