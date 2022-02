Kanye West (44) holt zum Gegenschlag aus! Der Rapper sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen. Wiederholt postete der Musiker im Netz kryptische Zeilen, in denen er vor allem gegen den neuen Freund seiner Ex Kim Kardashian (41) austeilte, den Comedian Pete Davidson (28). Nun tauchte ein Video von 2018 auf, in dem der Komiker über das Verhalten des "Stronger"-Interpreten herzog – und das passt Kanye so gar nicht!

"Deine Krankheit ist keine Entschuldigung dafür, sich wie ein Idiot zu benehmen!", macht Pete Kanye in dem Saturday Night Live-Clip, der derzeit im Netz kursiert, eine Ansage. Sein Widersacher wollte diesen Seitenhieb gegen seine bipolare Störung nicht auf sich sitzen lassen. Zu einem Foto auf Instagram schrieb der 44-Jährige: "Hey Skete, hast du noch ein paar Witze über meine psychische Gesundheit?"

Eine, die von dem Zoff der Männer nicht begeistert ist, ist Kanyes Ex Kim. Die Unternehmerin hatte ihrem Noch-Ehemann zuletzt bereits mitgeteilt, sich um die Sicherheit ihres Lovers zu sorgen – immerhin hatte der Rapper seine Fans indirekt dazu aufgefordert, Pete zu attackieren.

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

