Feiert Pete Davidson (28) ausgerechnet jetzt sein Social-Media-Comeback? Im Liebesleben des Comedians könnte es derzeit eigentlich nicht besser laufen – wäre da nur nicht das Drama um Kim Kardashians (41) Ex-Mann Kanye West (44). Der Rapper möchte um die Mutter seiner Kinder kämpfen und schießt deswegen immer wieder öffentlich gegen Pete. Der TV-Star dürfte von dem ganzen Drama auf Instagram jedoch nicht viel mitbekommen – immerhin ist er schon lange nicht mehr auf der Plattform vertreten. Oder etwa doch? Es scheint so, als wäre Pete zurück.

Viele Fans dürften auf Instagram ziemlich überrascht gewesen sein, als sie auf einen verifizierten Account mit dem Namen Pete Davidson in der Biografie stießen. Das Profil mit dem Usernamen "pmd" hat zwar noch keine Beiträge und folgt keiner anderen Person – hat aber mittlerweile schon beachtliche 412.000 Follower. Auch ein Foto des Saturday Night Live-Stars ist auf dem Kanal nicht zu finden – als Profilbild hat er kein Abbild von sich selbst gewählt.

Ob sich Kanye im Netz nun einen wilden Schlagabtausch mit Pete liefern wird? Zuletzt schien es eher so, als würde der 44-Jährige seine "Taten" noch einmal überdenken. So entschuldigte er sich bei seiner Noch-Ehefrau für die Veröffentlichung von Screenshots und Drohungen. "Ich weiß, dass das Teilen von Screenshots schockierend war und es so rüberkam, als wollte ich Kim belästigen. Dafür übernehme ich die Verantwortung", schrieb er auf seinem Account. Zu den Äußerungen über Pete sagte er hingegen nichts.

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2021

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021

