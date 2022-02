Olivia Rodrigo (18) ist offenbar wieder auf dem Markt! Im vergangenen Jahr war die Musikerin durch Hits wie "Drivers License" und "Good for you" berühmt geworden. In den Songs singt die 18-Jährige über eine gescheiterte Beziehung. Privat war die US-Amerikanerin aber eigentlich seit dem Sommer wieder vergeben. Doch auch diese Liebe hielt offenbar nicht an: Olivia und ihr Freund Adam Faze sollen sich getrennt haben!

Das berichtete jetzt ein Insider gegenüber People. Demnach sollen die Turteltauben sich nach sieben Monaten entschieden haben, ihre Romanze zu beenden. "Es ist schon eine Weile vorbei", erklärte die Quelle. Olivia selbst wollte sich bis dato nicht zu der mutmaßlichen Trennung äußern.

Ob die Brünette das Liebes-Aus wohl als Inspiration für neue Lieder nutzt? Immerhin handeln auch ihre bisherigen Tracks von einem Ex-Partner – angeblich singt Olivia darin über ihren Verflossenen Joshua Bassett. Die sollen ein Pärchen gewesen sein, während sie gemeinsam für "High School Musical: The Musical: The Series" vor der Kamera standen.

Anzeige

Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo, Sängerin

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo bei den Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo bei den American Music Awards 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de