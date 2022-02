Robin Riebling gibt die Hoffnung nicht auf! Der Fußballer und seine Ex Lena Schiwiora (25) waren das Traumpaar der ersten Temptation Island-Staffel. Die beiden verlobten sich im Finale des Fremdflirt-Formats sogar und schienen sehr glücklich miteinander zu sein. Doch im März 2021 folgte plötzlich die Trennung. Jetzt stellt sich das Ex-Paar einer neuen Herausforderung: Bei Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen kämpfen sie um das Preisgeld von 100.000 Euro. Gegenüber Promiflash verriet Robin jetzt: Er wünscht sich immer noch eine gemeinsame Zukunft mit Lena!

"Wir haben zusammen so viel erlebt und gemeistert, das kann man nicht so einfach vergessen", gab der 26-Jährige im Promiflash-Interview ehrlich zu. Die Trennung sei damals für ihn sehr überraschend gewesen – und insgeheim hoffe Robin deshalb auch immer noch auf ein Liebes-Comeback mit seiner Ex. "Lena ist für mich nach wie vor die Frau, mit der ich mir eine gemeinsame Zukunft wünsche", stellte er klar. Dementsprechend habe er sich auch sehr auf das Aufeinandertreffen gefreut: "Ich habe fast ein Drittel meines Lebens neben ihr geschlafen, deshalb war es natürlich vertraut."

Die Influencerin hingegen schien vor dem Wiedersehen nicht ganz so positiv gestimmt zu sein. "Für mich war es ein sehr komisches Gefühl, da ich nicht wusste, was mich erwarten wird. [...] Dementsprechend habe ich auch sehr lange überlegt, ob die TV-Teilnahme die richtige Entscheidung war", erklärte Lena ihre Haltung.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Instagram / robin_riebling Robin Riebling, "Prominent getrennt"-Kandidat 2022

Instagram / robin_riebling Lena Schiwiora und Robin Riebling, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2022

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2022

