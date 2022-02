Was für ein stylisher Auftritt! Seit vergangenem Jahr sind Tom Holland (25) und Zendaya Coleman (25) das neue Traumpaar in Hollywood. Das Duo lernte sich am Set der Spider-Man-Filme kennen und verliebte sich dort offenbar bis über beide Ohren. Denn der Brite und die US-Amerikanerin sind inzwischen unzertrennlich. Jetzt wurden die Turteltauben bei einem Date erwischt – und hätten dabei wohl kaum lässiger aussehen können!

Aktuelle Paparazzifotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Tom und Zendaya zuletzt im Big Apple. Dort genossen die zwei offenbar ein romantisches Rendezvous in einem Restaurant, für das sich beide mächtig in Schale schmissen: Der Schauspieler trug einen blauen Pullover mit Kragen und schwarze Cowboystiefel, während seine Freundin ein kurzes schwarzes Kleid mit hohen Pumps kombinierte. Auf den Bildern zeigt Tom auch seine guten Manieren: Der 25-Jährige trug seiner Liebsten den Mantel.

Die Beziehung der beiden Filmstars soll inzwischen richtig ernst sein. So kaufte sich das Paar Berichten zufolge erst vor Kurzem ein Liebesnest in London. "Sie sind überglücklich über die Immobilie und ihr erstes gemeinsames Haus", erklärte ein Insider.

Getty Images Tom Holland "Spider-Man"-Star

Action Press / Avalon Zendaya und Tom Holland bei einem Event in England, Dezember 2021

Getty Images Jacob Batalon, Zendaya und Tom Holland in NYC im Dezember 2021

