Die Untersuchungen im Fall Bob Saget (✝65) sind wohl doch nicht abgeschlossen. Anfang Januar wurde der Full House-Star tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Die Rechtsmedizin veröffentliche zuletzt Informationen zur Ursache seines Todes: Der Schauspieler soll sich bei einem Stoß eine schwere Verletzung am Hinterkopf zugefügt haben, die später zu einer Hirnblutung und seinem Tod führte. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen und neuen Berichten der Mediziner kam es zuletzt zu großer Verwirrung. Diesem Chaos an Informationen will seine Familie nun ein Ende setzen.

Bobs Ehefrau Kelly Rizzo und ihre drei Töchter haben rechtliche Schritte eingeleitet, die die Behörden daran hindern sollen, Dokumente und Fotos im Todesfall des 65-Jährigen zu veröffentlichen. Als Grund dafür nannten die Hinterbliebenen wohl den Schutz ihrer Privatsphäre. Wie Daily Mail jetzt berichtet, habe ein Richter in Florida am Mittwoch eine einstweilige Verfügung erlassen, die die Veröffentlichung von Daten verbiete, die jegliche Ermittlungen in Bobs Todesfall blockieren könnten. Das bedeutet also: Momentan wird weiterhin daran gearbeitet, die Hintergründe des angeblichen Unfalls des Verstorbenen zweifelsfrei aufzuklären.

In einem Autopsiebericht der Rechtsmedizin von Orange County, die unter anderem Page Six vorliegt, hieß es zuletzt: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Verstorbene nach hinten gestürzt ist und dabei auf die Rückseite seines Kopfes aufgeschlagen ist." Mittlerweile gibt es neue Details und die Vermutung, dass er sich den Kopf am Kopfteil des Hotelbetts angeschlagen habe. Dass dieser vermeintlich harmlose Aufprall zu seinem Tod geführt haben könnte, lässt bei seinen Liebsten Fragen offen.

Getty Images Bob Saget beim "Cool Comedy, Hot Cuisine"-Event, 2016

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

Getty Images Bob Saget im Build Studio in New York, 2019

