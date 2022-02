Fiona Erdmann (33) gibt ein ehrliches Update! Im Dezember vergangenen Jahres verkündete sie wunderschöne News: Nach einer Fehlgeburt im April erwartet sie wieder Nachwuchs. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Mo können die Geburt ihres kleinen Schatzes kaum mehr abwarten. Vor wenigen Tagen verkündete die Beauty, dass sie ein kleines Mädchen erwartet. Ihr Bauch wächst und wächst – deshalb findet Fiona kaum noch Klamotten, die ihr ein gutes Körpergefühl geben!

In ihrer Instagram-Story meldete sie sich dazu nun mit ehrlichen Worten. "Mutti steht hier mit dicker Kugel und es wird echt immer schwerer Sachen zu finden, die mir passen und in denen ich mich wohlfühle", gestand die werdende Mama ihren Followern. Fiona finde es heftig zu sehen, welche unterschiedlichen Phasen der weibliche Körper im Laufe der Jahre durchlaufe. "Nun habe ich einen dicken Bauch anstatt eines Sixpacks", verdeutlichte die 33-Jährige grinsend. Doch dass in ihrem Unterleib ein kleines Mädchen heranwächst, freue sie ganz besonders.

Denn Fiona ging lange davon aus, dass sie nach ihrem Sohn Leo noch einen weiteren Jungen zur Welt zu bringen wird. Dass sie nun bald Mutter einer Tochter sein wird, macht die Influencerin super-happy. Zuletzt setzte sie ihre kugelrunde Körpermitte immer öfter im Netz in Szene. Mit ihrem XXL-Bauch zeigt Fiona klar: Das Baby könnte schon ganz bald zur Welt kommen.

Anzeige

fionaerdmann / Instagram Fiona Erdmann im Februar 2022

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Partner Moe

Anzeige

fionaerdmann / Instagram Die Influencerin Fiona Erdmann im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de