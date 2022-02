Amira Pocher (29) hat beim Let's Dance-Auftakt für heruntergeklappte Kinnladen gesorgt! Für die Ehefrau von Oliver Pocher (44) läuft es karrieretechnisch aktuell wie am Schnürchen – die schöne Brünette moderierte in den vergangenen Monaten nicht nur mehrere Shows, die Beauty darf ihr tänzerisches Können nun auch bei der beliebten Tanzshow unter Beweis stellen. Direkt zu Beginn der Sendung sorgte sie für einen absoluten Wow-Moment: Amira strahlte in einem ultraheißen Kleid!

Die zweifache Mutter begeisterte die Zuschauer in einem dunkelroten Samtkleid mit Strasselementen und einem gewagten XXL-Beinschlitz – die Twitter-Fangemeinde rastete bei dem Anblick komplett aus. "Amira Pocher ist einfach so eine wunderschöne Frau, echt faszinierend" oder "Boah, Amira!", jubelten die User begeistert.

Aber nicht nur mit ihrer Optik konnte die 29-Jährige begeistern – auch mit ihrer tänzerischen Leistung räumte sie eine stattliche Punktezahl ab. 21 Punkte konnte Amira ergattern. "Wild und ohne Angst", lautete das zufriedene Lob von Jurorin Motsi Mabuse (40).

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Februar 2022

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse kurz vor dem "Let's Dance"-Viertelfinale 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de