Wie tritt sie auf, wenn die Kameras aus sind? Heidi Klum (48) ist seit mehr als 15 Jahren das Gesicht von Germany's next Topmodel. Dabei hat die Blondine die schwierige Aufgabe, zu entscheiden, welche Girls eine Runde weiterkommen – und für wen die Reise zu Ende geht. Im vergangenen Jahr stellte sich Yasmin Boulaghmal (20) Heidis kritischem Blick. Promiflash verriet sie jetzt, wie sich die Modelmama hinter den Kulissen präsentiert.

"Ich mag Heidi sehr gerne und sage jedem, der mich fragt, ob sie im Fernsehen genauso ist wie in echt: Ja!", erzählte Yasmin im Gespräch mit Promiflash. Vor Ort sehe die Laufsteg-Ikone sogar noch besser aus als auf dem Bildschirm. "Sie hat so oft gelacht und so viele Späße gemacht, es war so lustig, dass ich mich teilweise gar nicht einkriegen konnte", beschrieb die 20-Jährige die Stimmung am Set.

Daneben zeige die 48-Jährige bei den Dreharbeiten auch ihre fürsorgliche Seite: "Sie gibt uns einerseits ganz ernste, konstruktive Kritik, die man auch sehr gerne annimmt. Andererseits ist sie sehr einfühlsam." Heidi sorge sich aufrichtig um die Nachwuchsmodels und helfe auch abseits der Kameras gerne bei kleineren und größeren Problemen.

Instagram / yasminmiina Yasmin Boulaghmal, Model

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte (rechts) und die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Getty Images Yasmin Boulaghmal im Sommer 2018 in Berlin

