Wer passt denn nun mit wem zusammen? Genau diese Frage stellen sich die Are You The One?-Singles seit Wochen – immerhin haben Experten im Voraus der Kuppelshow Pärchen bestimmt, die am ehesten miteinander harmonieren und deren gemeinsamer Zukunft nichts im Wege stehen sollte. Im großen Finale der Sendung haben es die Schützlinge der Moderatorin Sophia Thomalla (32) dann auch tatsächlich geschafft, alle zehn Duos zu finden – doch wer genau sind jetzt die Perfect Matches?

Das erste Match hatte der Cast bereits während der Sendung gefunden: Zaira Moskova und Marius Bravo. Die restlichen Paare konnte die Gruppe nur durch eine ausgeklügelte Strategie herausfinden – und die sah wie folgt aus: Dustin Hoche entschied sich für Marie (35) Lange, Antonino De Niro ergab mit Monami van Eden kein Match und wählte deshalb letztendlich Dana Feist. Dustins Liebste Isabelle Denise saß mit Andre Kraft zusammen, während Monami neben Max Wessel verweilte.

Tim Barela und Kerstin Brc ergaben ein Match sowie Mike Hessel und Joelina Wolf. Auch wenn es zwischen Jordi Makengo und Estelle Stephani nicht gefunkt hatte, bildeten sie ebenfalls ein Match. Estelles Favoriten Leon verkuppelten die Wissenschaftler hingegen mit Jessica Hnatyk. Und zu guter Letzt wäre da noch William Lopes, der gleich zwei Frauen abbekam: Raphaela Rausch und Desirée. Weil sich William für Ela entschied, blieb Neuzugang Desirée allein übrig und bekam auch nichts von der erspielten Siegesprämie ab.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

RTL / Markus Hertrich Marius, "Are You The One?"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

RTL / Markus Hertrich Desirée, "Are You the One?"-Kandidatin

