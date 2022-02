Konkurrenzkampf im Hause Pocher? Heute Abend wird Amira Pocher (29) zum ersten Mal auf der Let's Dance-Bühne ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Sie tritt in diesem Jahr mit 13 anderen Promikandidaten in der sportlichen Show an. Ihr Ehemann Oliver Pocher (44) hat diese Erfahrung bereits 2019 gemacht, als er gemeinsam mit Christina Luft (31) den siebten Platz belegte. Will Amira ihrem Mann jetzt nacheifern?

"Ich will mich gar nicht mit Olli messen. Olli hat 'Let's Dance' auf eine ganz andere Art und Weise dominiert beziehungsweise auch erlebt und durchlebt. Er hat es zu seiner eigenen Show gemacht", macht Amira im RTL-Interview deutlich. Bei den Auftritten des 44-Jährigen habe vor allem die Comedy im Vordergrund gestanden. "Die Leute haben bei ihm wahrscheinlich angerufen, weil sie ihn lustig fanden. Sie fanden die Einspieler superamüsant und es war eine erfrischende Abwechslung", ist Amira sich sicher. Sie wolle sich aber mehr auf das Tanzen konzentrieren.

Heißt das, es gibt gar keinen "Let's Dance"-Konkurrenzkampf bei den Pochers? Zumindest einen kleinen Seitenhieb konnte Oliver sich offenbar nicht verkneifen. "Er hat mich ein bisschen herausgefordert. Er hat gesagt, 'Schaff du es erst mal so weit, wie ich es geschafft habe. Komm du erst mal so weit, wie ich es geschafft habe.' Und das war so eine kleine Herausforderung", erzählte Amira.

