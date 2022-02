Peter Dinklage (52) hätte sich beinahe gegen eine Filmkarriere entschieden. Der Schauspieler ist spätestens seit seiner Rolle Als Tyrion Lannister in Game of Thrones weltberühmt. Und auch nach dem Aus der Fantasy-Serie macht er immer wieder von sich reden. Für seine schauspielerischen Leistungen wurde der Kinostar sogar schon mehrfach ausgezeichnet. Doch all das hatte er zunächst gar nicht geplant. Wie er Promiflash verriet, wollte Peter eigentlich Schriftsteller werden.

"Ich hatte nie vor, Schauspieler zu werden. Früher dachte ich immer - etwas großspurig - dass ich ein Autor bin", erklärte der 52-Jährige im Promiflash-Interview. Tatsächlich hat Peter sogar schon einige Werke zu Papier gebracht. "Ich habe Stapel von Schriftstücken, die einige Leute gesehen haben. Und ich habe Stapel von Schriftstücken, die niemals jemand gesehen hat oder sehen wird", erzählte Peter, der in wenigen Tagen in seinem neuen Film "Cyrano" in den Kinos zu sehen sein wird.

Doch – zum Glück für seine zahlreichen Fans – entschied er sich letztendlich doch für einen anderen Karriereweg: "Das war als ich wirklich großartige Autoren kennengelernt habe. Dann dachte ich: 'Oh, nein, das ist so großartig geschrieben. Ich gehe lieber in die Schauspielerei.'"

Anzeige

Getty Images Peter Dinklage bei den Gotham Awards, 2021

Anzeige

Getty Images Peter Dinklage bei der UK-Premiere von "Cyrano"

Anzeige

Getty Images Peter Dinklage in New York, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de