Wow, sie kann sich wirklich sehen lassen! Halle Berry (55) ist seit Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin. Schon seit einiger Zeit gewährt die "Catwoman"-Darstellerin allerdings auch vermehrt Einblicke in ihr Privatleben. Dabei präsentiert sich die Hollywood-Beauty auch gern von ihrer lasziven Seite – so wie jetzt: Halle teilt im Netz ein paar ziemlich heiße Pics von sich in einem coolen Outfit!

Via Instagram veröffentlicht die 55-Jährige drei Schnappschüsse von sich, die es in sich haben: In einem schwarzen Long-Blazer, einer schwarzen Leder-Baskenmütze und einer hellblauen Sonnenbrille posiert die Schauspielerin lässig vor einer Wand. "Ich gewähre euch einen Einblick, der euch nichts kostet", schreibt Halle mit einem Augenzwinkern zu einem ihrer drei Posts. Ihre Fans freuen sich jedenfalls über diesen Anblick und hinterlassen etliche Flammen- und Herz-Emojis im Netz.

Zuletzt sorgte Halle allerdings mit ganz anderen News für Aufsehen. Viele Follower vermuteten nämlich, dass die Leinwandschönheit und ihr Freund Van Hunt (51) schon geheiratet haben. Doch dem war nicht so, weil es nur ein Prank war. Für ihren Liebsten war das eine ganz neue Erfahrung. "Ich habe noch nie jemandem einen Streich gespielt", gab Van im Interview mit der "Domenick Nati Show" preis und zeigte sich ziemlich erstaunt darüber, was ein vermeintlich harmloser Post für hohe Wellen schlagen kann.

Anzeige

Instagram / halleberry Halle Berry im August 2020

Anzeige

Getty Images Halle Berry bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2018

Anzeige

Instagram / halleberry Halle Berry und Van Hunt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de