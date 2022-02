Mit diesem Besuch hatte Cheyenne Ochsenknecht (21) wohl absolut nicht gerechnet! Am heutigen Freitagabend startet für die Tochter von Natascha Ochsenknecht (57) ein ganz besonderes Abenteuer: Als eine von 14 Promis darf die Beauty in der neuen Let's Dance-Staffel ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen. Von ihrer Familie bekommt die Influencerin dabei mächtig Unterstützung – zum Teil sogar vor Ort: Papa Uwe Ochsenknecht (66) hat seine Cheyenne vor dem Staffelauftakt überrascht!

Bevor die erste Folge der beliebten Tanzshow über die TV-Bildschirme flimmert, ließ es sich der Schauspieler nicht nehmen, seine kleine Prinzessin in die Arme zu schließen und ihr höchstpersönlich ganz viel Glück mit auf den Weg zu geben. "Ich dachte echt, ich hab Halluzinationen. Kommt mein Vater einfach rein mit dem Koffer", erzählte Cheyenne überglücklich ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Die Überraschung war auf jeden Fall geglückt.

"Ich hab so angefangen zu weinen", verriet Cheyenne. Und das sei bei ihr offenbar ein wirklich seltener Anblick. Anfangs hatte ihr Vater angekündigt, dass er die Show aufgrund eines anderen Termins nicht würde live mitverfolgen können – spontan entschied sich Uwe dann aber doch dazu, erst am morgigen Samstag wieder zu fahren und live dabei zu sein. Neben ihm sind auch Cheyennes Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31), ihr Partner Nino und Tochter Mavie mit am Start. In der kommenden Woche werden sich auch Jimi Blue Ochsenknecht (30) und Mama Natascha das Spektakel nicht entgehen lassen.

Thomas Burg / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Getty Images Uwe Ochsenknecht, Schauspieler

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht, "Let's Dance"-Kandidatin

