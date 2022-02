Es brachte viele Zuschauer zum Verzweifeln! Viola mischt die diesjährige Germany's next Topmodel-Staffel mächtig auf: Denn die Kandidatin polarisiert nicht nur mit ihrer rosaroten Frisur im Vokuhila-Style, in den Interviews mit ihr wurden auch immer wieder andere Wohnorte des angehenden Models gezeigt. Einige Fans vermuteten daraufhin sogar, dass Viola von einer Satireshow eingeschleust worden sei. Jetzt sorgte sie endlich für ein wenig Klarheit.

In ihrer Instagram-Story widmete sich Viola nun nämlich dem leidigen Thema Wohnort, den sie anscheinend häufiger mal gewechselt hat. Demnach studierte die Castingshow-Teilnehmerin in Köln, wird nach dem Abschluss der Dreharbeiten allerdings in Bremen leben. Um die Verwirrung perfekt zu machen, verriet die Beauty zudem, dass sie zum Zeitpunkt der Bewerbung in Berlin gelebt habe – kein Wunder also, dass es bei der Herkunftsangabe in der Show Chaos gab!

Eines weist das Nachwuchsmodel im Gespräch mit Promiflash allerdings vehement von sich: Dass Satiriker Jan Böhmermann (40) sie für seine Sendung bei GNTM reingeschmuggelt haben soll, stimme nicht! "Bei der Theorie handelt es sich nur um ein Gerücht!", erklärte sie.

ProSieben Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Moderatorin

ProSieben/Richard Hübner Viola und Kashmira Maduwege bei "Germany's next Topmodel'

Getty Images Jan Böhmermann, Moderator

