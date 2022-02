Nach 15 Jahren treffen sie erstmals wieder aufeinander! Doreen Dietel (47) und Patrick Eid lernten sich 1989 kennen. Insgesamt drei Jahre war die TV-Bekanntheit mit dem Gastronomen zusammen, bevor ihre Beziehung in die Brüche ging. Jetzt sieht sich das Ex-Paar endlich wieder: Die ehemalige Schauspielerin und der Musikproduzent kämpfen bei Prominent getrennt gemeinsam um das Preisgeld von 100.000 Euro. Gegenüber Promiflash verrieten die beiden jetzt, wie das Treffen für sie war!

Im Promiflash-Interview stellte die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin klar, dass sie vor Patricks Ankunft in der Villa eigentlich nicht sehr nervös war. "Es war für mich so, als ob ich einen alten Schulfreund wiedersehe", berichtete sie. Der 49-Jährige hingegen schien vor dem Aufeinandertreffen schon etwas aufgeregt zu sein. "Es war sehr spannend für mich, nach so langer Zeit die Doreen wiederzusehen und dann noch an einem besonderen Ort mit besonderem Anlass", erinnerte er sich zurück. Doch zwischen dem Ex-Paar gab es keine Spannungen – im Gegenteil! "Wir sprechen immer noch die gleiche 'Sprache'. Eigentlich hat sich keiner verändert, nur älter sind wir geworden", meinte der Deggendorfer.

Alte Gefühle kamen bei ihrem Wiedersehen aber offenbar nicht wieder hoch. "Es ist so viel Zeit vergangen und jeder ging seinen Weg und jeder hat sich auf seine Art und Weise entwickelt", stellte Patrick klar. Die einstige Dschungelcamperin scheint sich mit ihrem Ex mittlerweile ebenfalls nichts Ernstes mehr vorstellen zu können. "Er hat sich ja optisch auch etwas verändert", scherzte Doreen im Interview.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Getty Images Doreen Dietel, Gastronomin

RTL / Seapoint Koki und Patrick Eid, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2022

Getty Images Doreen Dietel im April 2016 in München

