Mit der achtteiligen Serie Leon – Glaub nicht alles, was du siehst ist am 31. Januar das dritte Spin-off von Gute Zeiten, schlechte Zeiten an den Start gegangen. In der Rolle der Sarah Elsässer ist auch die einstige Verena-Koch-Darstellerin Susan Sideropoulos (41) zu sehen – sie kehrte somit nach fast zehn Jahren in den Kosmos der beliebten Daily Soap zurück. Susan hat Promiflash verraten, was ihr durch den Kopf ging, als sie die Anfrage erhalten hat.

Gegenüber Promiflash erinnerte sich Susan an ihre ersten Gedanken zurück, nachdem sie von der Anfrage für die Eventserie erfahren hatte. "Meine erste Reaktion war: 'Ach Quatsch, das machen die doch nicht. Wie cool ist das denn?'", verriet die Schauspielerin und erzählte weiter, dass sie von Anfang an total Lust auf das Projekt gehabt habe. Zweifel habe Susan keine gehabt. "Ich war eher total überrascht über die Anfrage", plauderte sie im Interview aus und berichtete, dass sie sehr glücklich und voller Vorfreude gewesen sei, als dann endlich alles in trockenen Tüchern lag.

Dass Susan ihr Comeback im GZSZ-Universum alles andere als schwergefallen ist, fiel auch Adrian Spielbauer (37) auf. Über die Dreharbeiten erzählte der Piet-Ruhland-Darsteller in einer Pressemitteilung von RTL sogar, dass vor allem die einstigen Serienpartner schnell in ihren alten Arbeitsrhythmus zurückgefunden hätten. "Susan und Daniel (46) sind ja schon ziemlich lange dabei. Und das merkt man auch. Profis durch und durch. Und davon haben wir alle profitiert", erinnerte sich der Schauspieler.

TVNow / Florian Reick Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow bei "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst"

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos, April 2021

RTL / Oliver Ziebe Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos am Set des dritten GZSZ-Spin-offs

