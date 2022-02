Tristan Thompson (30) zeigt seine väterliche Seite! Der Basketballer hat ein paar Wochen voller Drama hinter sich. Die Geburt seines dritten Kindes entpuppte sich als Skandal – denn mit der Mutter Maralee Nichols hatte er eine Affäre, während er noch mit Khloé Kardashian (37) liiert war. Nun will er sich aber wohl von weiteren Dramen distanzieren und legt den Fokus auf seine Kids. Mit denen genoss Tristan jetzt einen wundervollen Abend!

In seiner Instagram-Story ließ er seine Fans daran ein wenig teilhaben. Zusammen mit seinen Sprösslingen Prince und True (3) besuchte der Sportler ein Restaurant, in dem er mit ihnen leckere Köstlichkeiten schlemmte. In einem Video gibt Tristan den liebevollen Vater und drückt seiner Tochter einen dicken Schmatzer auf die Stirn. "Meine liebste Art von Dates", schrieb er samt rotem Herzchen dazu. Mit seinem Sohnemann postete er ein niedliches Selfie, auf dem das Vater-Sohn-Duo freudig in die Linse strahlt. Ob True und Prince inzwischen auch ihren kleinen Halbbruder kennengelernt haben?

Vor wenigen Monaten hatte Tristans Ex-Flamme Maralee seinen Jungen zur Welt gebracht. Die Affäre sowie die Vaterschaft kosteten Tristan die Beziehung zu Khloé. Doch trotz des Fremdgeh-Skandals möchte die Keeping up with the Kardashians-Beauty angeblich, dass True ihr Geschwisterchen bald trifft, wie ein Insider The Sunberichtet hatte.

Instagram / realtristan13 True und Prince Thompson, 2021

Instagram / realtristan1 Tristan Thompson im Februar 2022

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True

