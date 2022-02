Was soll dieses Tattoo denn bedeuten? Channing Tatum (41) befindet sich derzeit mitten in der Produktion seines dritten Stripper-Films "Magic Mike 3" und übt schon fleißig seine Tanzschritte. Auch in diesem Teil des Mega-Erfolgs wird es vermutlich wieder viel nackte Haut zu sehen geben – die Fans freuen sich schon auf heiße Aufnahmen von dem durchtrainierten Körper des Hauptdarstellers. Und der trägt jetzt sogar eine neue Verzierung: Channing hat sich ein neues, rätselhaftes Tattoo stechen lassen!

Das präsentierte er seinen 17 Millionen Followern jetzt in seiner Instagram-Story. Doch die Bedeutung des neuen Tattoos gibt den Fans Rätsel auf. In Channings linker Kniekehle stehen jetzt für immer kryptische Zeichen, die wohl nur er versteht: Der Schauspieler ließ sich "L333" unter die Haut stechen. Eine genaue Erklärung für die mysteriöse Tätowierung lieferte er nicht, stellte jedoch Ähnlichkeiten zu einem ganz bestimmten Bereich der Körperkunst her. "Im Grunde ist das ein Gefängnis-Tattoo", schrieb er zum Bild von seinem neuen Tattoo.

Doch der Schauspieler legte sich nicht alleine unter die Nadel. Sein Fitnesstrainer und Freund Trey Allen tat es ihm gleich und ließ sich sein Knie ebenfalls mit einer geheimnisvollen Kombination aus einem Buchstaben und drei Zahlen verschönern. Seinen Körper zieren jetzt die Zeichen "N853".

