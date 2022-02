Bob Saget (✝65) ist vor etwas mehr als einem Monat plötzlich aus dem Leben geschieden. Der Full House-Darsteller wurde leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden, nachdem er sich eine tödliche Kopfverletzung zugezogen hatte. Doch neue Berichte der Mediziner führten zuletzt zu Verwirrungen, denen seine Familie ein Ende bereiten will – mit rechtlichen Schritten. Bevor Bob starb, verkörperte er noch eine besondere Rolle: Er war ein Koch in einem Rap-Video!

In einem Musikvideo des US-amerikanischen Rappers Desiigner übernahm Bob eine Rolle – seine allerletzte jemals. In der Funktion eines Koches ist der Comedy-Star damit beschäftigt, Speck zu brutzeln, Geld zu fangen und zu tanzen. Währenddessen gibt Desiigner seinen Hit "Bakin" zum Besten. DJ Whoo Kid, der ebenfalls an dem Song beteiligt war, berichtete gegenüber Rolling Stone: "Wir brauchten einen Koch für das Video und ich weiß noch, wie ich überlegte, wer zum Teufel soll das machen. [...] Dann dachte ich sofort: Bob Saget!"

Bedauerlicherweise hat Bob das Ergebnis nicht mehr sehen können, denn das Musikvideo wurde am 18. Februar 2022 veröffentlicht. Und auch diese süße Geste wird der Serienstar leider nicht mehr wahrnehmen: Sänger John Mayer will ihm einen Song widmen. Damit will er seinem einstigen guten Freund offenbar die letzte Ehre erweisen.

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

Getty Images DJ Whoo Kid, DJ der Hip-Hop-Gruppe G-Unit

Getty Images Bob Saget und John Mayer, 2018

