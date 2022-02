Na, dieses schlüpfrige Let's Dance-Detail ist bislang garantiert an den Fans vorbeigegangen! Gestern Abend ging die 15. Staffel der beliebten Tanzshow an den Start: Im Rahmen der großen Kennenlernshow wurden den prominenten Kandidaten um Amira Pocher (29), Cheyenne Ochsenknecht (21) und Co. jeweils ein Profitänzer für die kommenden Wochen zugewiesen. Für alle Beteiligten war das also ein sehr aufregender Abend. Kein Wunder, dass Timur Ülker (32) da auf eine Extraportion Komfort setzte: Timur stand bei "Let's Dance" nämlich ohne Unterhose auf dem Parkett!

Richtig gehört, im RTL-Interview sprach Timur kurz vor seinem Auftritt total offen über die Wahl seines Outfits – und dabei verzichtete er auf ein bestimmtes Kleidungsstück. "Weil das alles so bedrückend war, habe ich keine Boxershorts an", betonte der 32-Jährige. Für seinen Cha Cha Cha sei das aber auch von Vorteil. "Da dachte ich, wenn man den tanzt, muss man frei sein, man muss sich wohlfühlen", erklärte er seine Entscheidung und fügte hinzu: "Ich hatte so richtig ungünstige Boxershorts an und das hat so gezwickt."

Mit Freizügigkeit hat Timur aber wohl ohnehin kein allzu großes Problem! Immerhin nahm der Schauspieler im Jahr 2017 an der Nackt-Datingshow Adam sucht Eva – Promis im Paradies teil. Gemeinsam mit Natalia Osada (31), Djamila Rowe (54), Bastian Yotta (45) und Co. flirtete der Hottie an einem Traumstrand um die Wette.

Timur Ülker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Timur Ülker im Februar 2022 in Hamburg

Timur Ülker im Januar 2022

