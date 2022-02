Nachdem sich Kanye West (44) vergangenes Jahr von seiner Ex Kim Kardashian (41) getrennt hatte, genoss er sein Datingleben in vollen Zügen. Für etwa zwei Monate ging der Rapper eine Beziehung mit Julia Fox (32) ein, die nun aber wieder zerbrach. Vorher war die Schauspielerin nicht unbedingt auf dem Radar der Öffentlichkeit – das könnte sich durch die Romanze nun ändern! "Die Verbindung mit Kanye ist das Beste, was Julia für ihre Karriere tun konnte. Sie war vorher nicht wirklich der Star, den die Zusammenarbeit mit Kanye aus ihr gemacht hat.", spekulierte ein Insider gegenüber Daily Mail.

