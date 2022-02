Kelly Clarkson (39) will einen kompletten Neuanfang. Die Sängerin durchlebte zuletzt eine schwere Zeit: Sie lieferte sich einen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (45), bei dem besonders erbittert um eine Ranch in Montana gestritten wurde. Um sich vollständig von ihrem Mann distanzieren zu können, hat sie bereits seinen Nachnamen Blackstock ablegt und wieder ihren Mädchennamen angenommen. Seitdem heißt Kelly offiziell wieder Clarkson – aber jetzt will sie ihren Namen nochmals ändern!

Das geht aus Dokumenten hervor, die Us Weekly vorliegen. Kelly beantragt darin, dass ihr berühmter Nachname Clarkson nun völlig gestrichen werde: Ab jetzt möchte sie nur noch Kelly Brianne, also mit ihren beiden Vornamen, genannt werden. "Mein neuer Name spiegelt besser wider, wer ich bin", begründete die Musikerin ihren Änderungswunsch in dem Formular. Ob das Auswirkungen auf ihr Auftreten in der Öffentlichkeit oder zum Beispiel den Namen ihrer eigenen Talkshow "The Kelly Clarkson Show" hat, ist noch nicht bekannt.

Mit ihrem neuen Namen versucht die Künstlerin also offenbar, wieder mehr zu sich selbst zu finden und nochmals von vorn zu beginnen. Sie hatte nämlich oft berichtet, dass die Trennung ihr stark zugesetzt habe und sie immer wieder an sich selbst habe zweifeln lassen. Diesen Schmerz verarbeitete die "Since You've Been Gone"-Interpretin in 60 emotionalen Songs.

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson im Dezember 2020

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2018

Getty Images Kelly Clarkson, Billboard Music Awards 2020

