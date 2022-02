Ein Ende ist in Sicht! Nick Cannon (41) hat eine besondere Familiengeschichte auf Lager: Der Stand-up-Comedian wurde bereits siebenmal Vater – die Kids sind allerdings von verschiedenen Müttern. Mit Frau Nummer fünf erwartet der gebürtige Kalifornier nun sogar das achte Kind – seine Model-Freundin Bre Tiesi ist mit einem kleinen Jungen schwanger. Jetzt hat er aber genug! Nick will nach dem achten Baby keine weiteren Kinder mehr.

Während eines Auftritts im Podcast "The Language of Love" gab der 41-Jährige zu, dass nach dem achten Nachwuchs endgültig Schluss sei. "Ich habe nicht mehr die Bandbreite dafür", sagte der Komiker in Bezug darauf, dass er seine Familie auch nach Baby Nummer acht möglicherweise noch erweitern könnte. Er fügte hinzu, dass er das Gefühl habe, den derzeitigen Menschen in seinem Leben all seine Energie und Zeit zu schulden – besonders auch seinen Kindern.

Die Familienplanung scheint somit abgeschlossen zu sein. Doch waren alle Kinder des achtfachen Vaters überhaupt geplant? In einer Ausgabe desselben Podcasts hielt er sich dazu sehr bedeckt und sagte, nur: "Das werde ich niemals verraten!" Ihm sei jedoch durchaus bewusst, dass jede Frau, mit der er ungeschützten Sex habe, die Mutter seines nächsten Kindes sein könnte.

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

Getty Images Comedian Nick Cannon

Getty Images Nick Cannon, Comedian

