Sarah Mangione (31) macht ein süßes Geständnis. Die Schauspielerin gehört zum Cast der 15. Staffel von Let's Dance. Ab dem 18. Februar heißt es für sie: trainieren, schwitzen und tanzen, was das Zeug hält. Denn sie will weit kommen in dem Format und vor allem ihre Eltern stolz machen. Doch die Fernsehmoderatorin dürfte nicht nur Bammel vor den anspruchsvollen Tänzen haben, sondern auch davor, jemand ganz Bestimmtem in der Show zu begegnen: Sarah war nämlich einst in Hardy Krüger jr. (53) verliebt!

Das plauderte Sarah gegenüber RTL aus. Die Beauty stand Anfang der 2000er-Jahre mächtig auf Hardy, der auch zum diesjährigen "Let's Dance"-Cast gehört. "Ich fand den ja immer ganz süß. Ich hatte immer das Gefühl, das könnte was werden", erzählte die gebürtige Wolfsburgerin.

20 Jahre später trifft Sarah nun in der beliebten Tanzshow tatsächlich auf ihre Teenie-Liebe. Hat sie vor, dem Schauspieler ihre einstige Schwärmerei zu beichten? "Ich werde ihn einfach mal antanzen", schmunzelte die Nihat – Alles auf Anfang-Darstellerin. Sarah lernte Hardy als Jugendliche durch ihre Mutter kennen, die am Theater arbeitete. Als sie ihre Mama bei der Arbeit besuchte, lief ihr der Sohn von Hardy Krüger (93) mal über den Weg.

Thomas Burg / ActionPress Hardy Krüger jr., "Let's Dance"-Kandidat 2022

Instagram / sarahmangione Sarah Mangione, Schauspielerin

Getty Images Hardy Krüger jr. im Dezember 2014

