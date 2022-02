Da war aber jemand ergriffen! Robert Pattinson (35) und Suki Waterhouse (30) sind bereits seit knapp vier Jahren ein Paar. Ihre Beziehung halten die beiden Turteltauben allerdings so weit es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Nun machte Robert allerdings eine Ausnahme: In einem Interview plauderte der Batman-Darsteller aus dem Nähkästchen und erzählte eine süße Story über seine Liebste. Offenbar wurde Suki während des "Batman"-Screenings ganz emotional und musste weinen!

In der Show Jimmy Kimmel Live erzählte der Schauspieler vor wenigen Tagen, dass er sich seinen neuen Film "Batman" gemeinsam mit seiner Freundin und der Familie angesehen habe: "Ich war absolut entsetzt. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Angst, einen Film zu veröffentlichen, da ich schon sehr lange keinen Film mehr veröffentlicht habe." Vor allem auf die Meinung von Suki sei er gespannt gewesen: "Es war wirklich ihre Reaktion, die die ganze Sache irgendwie verändert hat." Der Film habe die Aufmerksamkeit der Schauspielerin nämlich die ganze Zeit gefesselt – so sehr, dass sie am Ende sogar weinen musste! "Und ich dachte mir, das gibt es doch nicht", beschrieb der Twilight-Star die Situation. Die Fans können sich dann ab 03. März ihre eigene Meinung bilden.

Zwar machen immer wieder Trennungs- oder Verlobungsgerüchte um die beiden Stars die Runde – geäußert haben sie sich bisher allerdings nie dazu. Derzeit scheint es aber gut zu laufen zwischen Robert und Suki. Man darf gespannt sein, wann die beiden mal wieder gemeinsam zu sehen sind.

Anzeige

Getty Images Jonathan Newhouse, Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Januar 2020 in Paris

Anzeige

ÂPALACE LEE/EROTEME.CO.UK / MEGA Robert Pattinson und Suki Waterhouse im Oktober 2018

Anzeige

Backgrid Robert Pattinson und Suki Waterhouse

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de