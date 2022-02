Die Fans sorgen sich um den Keeping up with the Kardashians-Star Kendall Jenner (26)! Seit 2017 gilt die Dunkelhaarige als das bestbezahlte Model der Welt. Sie machte unter anderem bereits Werbung für Chanel und Marc Jacobs (58) und lief für Victoria's Secret. Dabei unterschied sich die Zweitjüngste der Kardashian-Jenner-Schwestern immer besonders durch ein Merkmal von ihren Geschwistern: Sie punktete mit ihrer Natürlichkeit. Doch jetzt scheint die 26-Jährige ebenfalls nachgeholfen zu haben...

Nach ihrem neusten Instagram-Post hagelt es Kritik vonseiten der Fans. Kendall posierte in einem schwarzen Porsche und trug dazu einen Pullover mit Farbblockmuster. Deutlich erkennbar: Ihr praller Schmollmund, der größer zu scheint als noch vor einigen Monaten. "Sie sieht in letzter Zeit so anders aus, warum hat sie sich so sehr die Lippen aufspritzen lassen? Sie ist von Natur aus atemberaubend. Sie sollte jetzt wirklich aufhören", ärgert sich ein Follower auf Twitter. "Dünnere Lippen standen ihr wirklich gut. Jetzt kann man sie fast nicht mehr von Kylie (24) unterscheiden", fand auch ein anderer.

Dabei schien der Realitystar zuvor immer gegen Beauty-Eingriffe zu sein. In einer Szene von "Keeping Up With The Kardashians" kritisierte Kendall Kylie scharf, als diese sich die Lippen zum ersten Mal verschönern ließ. Sie sei nämlich der Meinung, dass niemand etwas an sich machen lassen müsse, um sich zu verschönern. Doch augenscheinlich hat Kendall ihre Einstellung dazu mittlerweile geändert.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2021

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner beim Super Bowl 2022

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de