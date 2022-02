Da staunen Bibi (29) und Julian Claßens (28) Follower nicht schlecht! Die beiden YouTuber bauen für sich und ihre gemeinsamen Kinder Lio (3) und Emily (1) aktuell ein Ferienhaus in Spanien. Die Ausstattung des Domizils ist mehr als luxuriös – mit Fotos und Videos bringen die Eheleute ihre Fans immer wieder auf den neusten Bau-Stand. Nun begeisterten die Influencer ihre Fans mit einem weiteren Update: Bibi und Julian präsentierten ihr Heimkino!

"Boah, ich kann es nicht fassen. Das Kino ist schon so weit. "Könnte gerade einfach vor Freude anfangen zu weinen", jubelte Bibi in ihrer Instagram-Story. Die Film-Oase sei schon bald einsatzfähig: "Nächste Woche soll der Raum und die Technik fertig sein!" Julian packte sogar selbst mit an – der zweifache Vater half nämlich dabei, die Leinwand anzubringen.

Die Fans zeigten sich begeistert und freuten sich mit den stolzen Hausherren. "Das Kino sieht wirklich schön aus. Ich gönne euch den Erfolg von Herzen", freute sich unter anderem ein User in der Kommentarspalte eines YouTube-Videos, in dem Bibi und Julian den aktuellen Stand des Kinos gezeigt hatten.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

Instagram / julienco_ Emily, Bibi, Julian und Lio Claßen im Urlaub

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen auf den Malediven

