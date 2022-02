Werden sie sich noch rechtzeitig einig? Fiona Erdmann (33) erwartet nach Söhnchen Leo Luan das zweite Kind mit ihrem Partner Moe. Nachdem sie ihre Fans lange auf die Folter spannte, verriet sie schließlich in einem emotionalen Gender-Reveal-Video, dass sie ein Mädchen bekommen wird. Für ihre Prinzessin hat Fiona sich auch schon einen Namen ausgesucht – doch der gefällt Moe nicht!

In einem Q&A auf Instagram verriet Fiona, dass sie mit der Auswahl des Rufnamens ihres zweiten Kindes an der Reihe sei. "Moe hat damals den Namen Leo ausgesucht und ich den Zweitnamen Luan", berichtete sie. Sie ist sich mit ihrer Entscheidung für den Namen ihres Mädchens auch schon sehr sicher: "Der Name fühlt sich für mich total richtig an." Doch ein Problem gibt es da wohl noch: Ihr Freund hat dennoch Mitspracherecht. "Moe gefällt der Name nicht so gut. Wir müssen also mal schauen, ob es dabei bleibt", erklärte sie.

Fiona hält ihren Lebenspartner bis auf solche Ausnahmen größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Obwohl sie seit fünf Jahren zusammen sind, hat sie sein Gesicht bis jetzt auf gemeinsamen Fotos immer versteckt. Doch das könnte sich bald ändern: Die Influencerin hatte erzählt, in letzter Zeit immer mal wieder mit Moe über sein Auftreten in der Öffentlichkeit zu reden.

fionaerdmann / Instagram Fiona Erdmann im Februar 2022

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann und ihr Partner Moe

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

